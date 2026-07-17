Du 18 au 28 septembre 2026, le Parc expo de Saint-Etienne accueillera la Foire, véritable institution depuis 1949. Cette année, plus de 250 exposants sont attendus et la Thaïlande est mise à l’honneur.



C’était en 1949, l’association Foire Économique de Saint-Etienne, formée de commerçants stéphanois ambitieux, organise sur le cours Fauriel son premier salon qui s’apprête à bouleverser la vie économique de la ville. Nous voilà 77 ans plus tard et la tradition n’y échappe pas. La Foire de Saint-Etienne s’installe, du 18 au 28 septembre prochain au Parc expo de la cité.

Des stands variés le jour…

Pour cette nouvelle édition, la Foire attend plus de 250 exposants. Commerçants, créateurs, entreprises et marques locales seront répartis entre plusieurs univers, avec des nouveautés. Les habituels “Habitat et jardin”, “Shopping, beauté et bien-être” et “Village du Savoir-Faire et Artisans de la Loire” sont de retour où les visiteurs pourront découvrir, déguster et discuter avec les commerçants. “Les gens ont toujours besoin de rencontrer, d’échanger et de découvrir les produits en vrai”, en témoigne René Dutheil de l’entreprise Sodino, présent à la Foire stéphanoise depuis 1980.

Cette année, du 18 au 28 septembre, la Foire de Saint-Etienne honore la Thaïlande (Affiche édition 2026)

Est aussi à nouveau consacré un Pôle automobile & mobilité réunissant véhicules thermiques, hybrides et électriques et mobilités douces pour penser les alternatives innovantes pour se déplacer. La Foire accueillera également des institutions et acteurs du territoire dans l’espace “Services et collectivités”. L’occasion pour eux de rencontrer les locaux et de diffuser les actions menées quant au logement, l’emploi ou encore la santé.

Grande nouveauté : le sport est roi. Le public sera à la fois spectateur des exploits des clubs et sportifs de la région, telle que l’équipe de Saint-Chamond Basket, mais surtout acteur en participant à des initiations et en échangeant avec les professionnels présents sur place. Au programme : basket-ball, BMX, kick-boxing, boxe thaïlandaise. Et pour ceux qui préfèrent des activités moins physiques, pas d'inquiétude, l’espace “Sports, loisirs et tourisme” n’exclut personne.

Ici, on ne rentre pas chez soi dès 18 heures : les nocturnes sont là pour prolonger les festivités. Trois nocturnes, les 18, 22 et 25 septembre, accessibles gratuitement à partir de 18 heures, ont été pensées pour accueillir le public au gré de musique, de blind test et de repas bien mérités.

La Thaïlande, star de la Foire

Après le Japon en 2024 et l'Irlande en 2025, cette année la Thaïlande est mise à l’honneur avec l'exposition “Thaïlande, à la recherche du Bouddha d'Émeraude”. Un parcours d’exploration dans l’optique de découvrir la richesse culturelle, gastronomique et paysagère du pays d’Asie. Et pour compléter cette découverte déambulatoire, un spectacle de danse thaïlandaise fera voyager les plus curieux.

En parallèle, les visiteurs pourront satisfaire leurs papilles en dégustant des saveurs du pays au Pavillon thaïlandais présent à l’espace Nations du Monde. D’autres mets sont à (re)découvrir : du Brésil au Maroc, sans oublier la Bretagne ou le Sud-Ouest pour les amateurs de cuisine française.

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