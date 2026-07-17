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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône après les orages

  • par LR

    • Alors que de violents orages ont touché le Rhône dans la nuit de jeudi à vendredi, une cinquantaine d’interventions ont été nécessaires dans le département, notamment à Tarare, Cours-la-Ville et Belleville-en-Beaujolais.

    Grêles, tornades, violents orages… Les intempéries survenues dans la nuit de jeudi à vendredi ont été impressionnantes dans le Rhône. Elles ont particulièrement touché les secteurs situés entre Tarare et Cours la Ville, à l’ouest du département, et Belleville-en-Beaujolais.

    Selon le Département du Rhône, une cinquantaine d’interventions ont été effectuées par les centres techniques concernés, notamment pour des chutes d’arbres sur la chaussée. En milieu de matinée ce vendredi, trois routes départementales étaient encore fermées : la RD 504 entre Cublize et Meaux-la-Montagne, la RD 94 à Meaux-la-Montagne et la RD 9E3 à Thizy-les-Bourgs.

    La collectivité assure que les agents resteront mobilisés tout au long de la journée, tandis que des petites averses sous forme de pluies éparses voire de petites grêles devraient toucher le Rhône dans l’après-midi.

    Lire aussi : En images : grêle, orages et tornades dans le Rhône

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