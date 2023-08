Rhône : l'alerte sécheresse étendue à l'ensemble du département

L'ensemble du Rhône est placé en alerte sécheresse depuis ce vendredi.

Les quelques épisodes de pluie n'auront pas été suffisant pour améliorer la situation. A l'issue d'une consultation du comité départemental de la ressource en eau, "et compte tenu du bilan insuffisant des dernières précipitations", la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé d'étendre l'alerte sécheresse (niveau 2 sur 4) à l'ensemble du département.

(@Préfecture du Rhône)

Pour rappel, l'Est de l'agglomération lyonnaise et la majeure partie du Rhône avaient été placés en alerte sécheresse le 6 juillet dernier. "La préfète appelle les citoyens à être très vigilants quant à l’utilisation de nos ressources en eau. Des mesures de restriction ont été prises et le seront partout où cela est nécessaire afin de garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable", précisent les services de l'Etat dans un communiqué de presse.

Les restrictions sont les suivantes :

de prélever dans les cours d'eau et nappes d'accompagnement pour les usages domestiques

d'arroser des espaces verts publics ou privés en journée de 10h à 18h

d'arroser des potagers domestiques en journée, de 10h à 18h

d'arroser les espaces sportifs publics ou privés, naturels ou artificiels en journée de 10h à 18h

le premier remplissage des piscines privées

de laver des véhicules à titre privé à domicile

de laver des façades et toitures

le fonctionnement des fontaines et brumisateurs à circuit ouvert.

"Les agents de l’Office français de la biodiversité sont déployés sur le territoire pour faire de la pédagogie sur ces mesures et sanctionner les infractions le cas échéant (contravention de 5e classe, jusqu’à 1 500 € pour un particulier et 7 500 € pour une personne morale)", précise la préfecture du Rhône.