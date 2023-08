Rhône : des vitraux du père Ribes retirés à l'église de Dième

La première dépose de vitraux du père Ribes a eu lieu jeudi 3 août à l'église de Dième dans le Rhône.

Ce jeudi 3 août, des vitraux du père Ribes ont été retirés de l'église de Dième dans le Rhône. L'intervention a été prise en charge par le diocèse de Lyon à la demande d'une cinquantaine de victimes reconnues par l'archevêché. Il s'agit ainsi de la première dépose des vitraux du père Ribes.

"Rien ne change et que rien ne changera"

Depuis maintenant un an et demi, les victimes du Picasso des églises demandent le retrait de ces œuvres de cinq églises du Rhône qui en sont décorées. Ce prêtre, décédé en 1994, a abusé sexuellement de nombreux enfants pendant des décennies, notamment lors de sessions de pose pour créer ses vitraux.

le Collectif des victimes de Louis Ribes a publié un communiqué de presse, dans lequel il déplore n'avoir pas été associé et présent le jour de la dépose : "Alors que nous communiquons depuis un an et demi sur la nécessité d’associer les victimes et le collectif des victimes dans les déposes des productions du pédocriminel Louis Ribes, tout prouve que les acteurs de la société civile et religieuse souhaitent que rien ne change et que rien ne changera. Les victimes du pédocriminel Louis Ribes se sentent encore une fois humiliées et méprisées par l’Église catholique et son fonctionnement, par l’État et son silence."

De son côté, le diocèse de Lyon assure à nos confrères du Progrès avoir "rencontré Luc Gemet et Annick Moulin le 1er juillet pour les informer de l’imminence d’une première dépose" et explique comprendre "que pour un premier chantier ça puisse blesser. Le diocèse a bien entendu qu’il faut associer les victimes".

Pour rappel, en avril dernier, le maire de Givors, dont l'église contient des vitraux du père Ribes, a écrit au pape pour demander la mise en place d'un soutien de l'Eglise aux victimes. Il a toutefois refusé de retirer les vitraux de l'église.

