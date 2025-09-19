Rhône : fermetures et déviations prévues sur plusieurs départementales

Le Département du Rhône annonce une série de chantiers sur les routes départementales la semaine du 22 au 28 septembre.

Afin d’assurer la sécurité des usagers et d’améliorer les conditions de circulation, le Département du Rhône programme de nouveaux travaux entre le 22 et le 28 septembre. À Chaponnay (RD149), la route sera barrée du 22 au 24 septembre pour un chantier de renforcement de chaussée. À Charnay (RD70), des interventions similaires nécessiteront des fermetures ponctuelles entre le 23 et le 26 septembre, pour un montant de 61 211 €.

À Tarare (RD307), la circulation sera alternée par feux les 24 et 25 septembre, tandis qu’à Sarcey (RD67), un chantier le 24 septembre entraînera également une alternance de trafic. À Chabanière (RD668), la pose d’un nouveau poteau Enedis occasionnera une circulation alternée du 22 septembre au 3 octobre.

D’autres opérations sont prévues : à Belleville-en-Beaujolais (RD37), la réfection des joints d’un pont entraînera une fermeture nocturne (20h-6h) du 22 au 26 septembre. À Savigny (RD651), une coupure de route avec déviation sera mise en place du 24 au 26 septembre. Enfin, à Saint-Bel (RD389), un chantier d’enrobés prévu dans la nuit du 26 septembre impliquera une coupure totale du giratoire des Cordes.

