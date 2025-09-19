Ce jeudi 18 septembre, l'Olympique Lyonnais a présenté son maillot Third. Une tunique inspirée de la culture skateboard.

C'est une tunique qui devrait laisser aucun supporter lyonnais indifférent. Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais a présenté son troisième maillot, Third, pour la saison 2025/2026. Une tunique grise et rose, qui puise son inspiration dans "une autre facette emblématique de la culture lyonnaise : le skateboard" explique le club dans son communiqué.

Du béton au gazon.



Notre troisième maillot rend hommage à ceux qui ont façonné la ville et son énergie brute.



Football 🤝 Skate



Disponible ici ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2025

Le maillot, imaginé avec Wallstreet, une boutique de skate très connue à Lyon, veut rendre hommage, à travers sa couleur, "aux célèbres marches de la ville et aux teintes caractéristiques de ses dalles". Evoquant la place Louis Pradel "l'un des spots les plus filmés et photographiés de l'histoire du skateboarding", Adidas et l'OL veulent mettre en avant une "identité urbaine" propre à la ville.

Sur le maillot on retrouve ainsi des lignes graphiques, censées représenter les marches de la place très prisée des skateur tandis que le rose fluo que l'on retrouve sur les logos du club et de la marque ainsi que sur le sponsor maillot, vient "injecter une touche contemporaine et lifestyle" à la liquette. Le maillot arbore un col polo très élégant où on retrouve un liseré fluo également. A l'intérieur de celui-ci, l'inscription HDV, en référence à "hotel de ville" est visible.

Les joueurs de Paulo Fonseca porteront pour la première fois cette nouvelle tunique pour la réception d'Angers ce vendredi soir au Groupama Stadium et devront ensuite arborer ce nouveau maillot pour les rencontres de Ligue Europa.