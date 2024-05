Rhône : douze brebis tuées après l’attaque d’un troupeau à Cenves 

Lundi 27 mai, un troupeau de brebis a été attaqué à Cenves, dans le Rhône. 12 animaux ont été tués par ce qui semblerait être l’attaque d’un loup.

C’est une découverte macabre qui attendait Frédéric Jambon hier, lundi 27 mai, éleveur de brebis à Cenves, dans le Rhône. D’après Le Progrès, son troupeau de 54 brebis a été attaqué par un loup. "J’en suis sûr à 90 %", a-t-il confié à nos confrères. Une brebis est décédée des suites de ses blessures, onze ont dû être euthanasiées et dix autres brebis doivent encore bénéficier de soins. La gendarme et l’Office Français de la Biodiversité (OFB) sont en charge de l’affaire.

Toujours d’après Le Progrès, pour Frédéric Jambon et son père, "près d’un quart du troupeau de 200 brebis" a été tué en un an. "Nous en avons pour près de 2000 euros de traitement pour les brebis à soigner, détaille l’éleveur, et chaque animal tué valait entre 150 et 300 euros", explique toujours l’éleveur. Pour Frédéric Jambon, la solution serait l’acquisition "d’une trentaine de chiens", mais rajoute que "si les attaques continuent, j’arrêterai mon activité."

