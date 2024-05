"Cauchemar en cuisine" recherche des restaurants à Lyon

La célèbre émission animée par le chef Philippe Etchebest lance un "appel à candidature" pour les restaurants en région lyonnaise.

Le titre de l'émission n' jamais aussi bine résonné qu'aujourd'hui. Alors que les contrôles d'hygiène des restaurants et commerces de bouche s'intensifient à Lyon (au 17 mai et depuis le début de l'année, 646 contrôles pour 49 fermetures contre 900 contrôles et 239 fermetures en 2023, chiffres de la préfecture du Rhône), les producteurs de l'émission de télé réalité culinaire Cauchemar en cuisine, recherchent des restaurateurs lyonnais pour une nouvelle émission.

Si vous êtes un restaurateur en difficulté, que votre établissement a besoin d'aide ou que vous connaissez un restaurateur qui aurait besoin d'aide, c'est l'occasion de tenter votre chance. Depuis 2011, Philippe Etchebest est la figure emblématique de la célèbre émission de M6, devenue un véritable rendez-vous gastronomique et divertissant, avec des records d'audiences atteignant les deux millions de téléspectateurs pour certaines diffusions. Pour cette septième saison, l'émission cherche à poser ses caméras à Lyon, dans le but de venir en aide aux restaurateurs de la région, et la production est donc à la recherche d'enseignes qui souhaiteraient bénéficier de l'aide du chef étoilé.

Une bonne nouvelle pour les enseignes lyonnaises

Cette annonce semble tomber à pic, depuis quelques semaines, les fermetures administratives de restaurants se multiplient dans la métropole lyonnaise, toutes pour des raisons d'hygiène. Il semble donc que la production n'aura pas de mal à trouver des volontaires à "sauver" pour cette nouvelle saison.

