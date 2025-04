Rhône : deux cambrioleurs arrêtés après une dizaine de vols

Deux cambrioleurs ont été arrêtés par les gendarmes après avoir commis une dizaine de vols par effraction dans la région lyonnaise.

C'est une enquête de quasiment trois semaines qui a abouti à l'arrestation de deux cambrioleurs. Le 5 avril dernier, trois cambriolages sont commis sur la commune de St Genis Les Ollières dans la même journée. Les premiers éléments de l'enquête permettent alors d'identifier un véhicule suspect ainsi que de l'ADN présent sur un objet oublié par les auteurs des cambriolages.

Au cours de l'enquête, les gendarmes du Rhône vont également faire le lien avec deux autres cambriolages commis à Vourles une semaine plus tôt.

Le véhicule sera finalement repéré dans l'Ouest lyonnais et placé sous surveillance. Le 18 avril 2025, les deux cambrioleurs sont finalement arrêtés en flagrant délit. L’un des mis en cause est poursuivi pour trois vols par effraction et une tentative, tandis que le second s'est vu reprocher six vols par effraction et une tentative.

Les deux hommes ont été jugés en comparution immédiate et ont été condamnés chacun à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Ils ont également été condamné à cinq ans d'interdiction du territoire français.