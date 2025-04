Des militants anti-expulsions s'introduisent au domicile du président écologiste de la Métropole de Lyon

Des individus se sont introduits dans la copropriété où vit le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Ils menacent de rendre publique son adresse si la Métropole "ose mettre quelqu’un à la rue".

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a annoncé vendredi 25 avril avoir déposé plainte après qu'un "groupuscule s'est introduit dans (sa) copropriété pour y inscrire des messages d'intimidation (le) visant personnellement" a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.

"Bruno Bernard fin des expulsions sinon on va squatter chez toi !"

Si l'acte n'a pas été revendiqué, un article intitulé "Bruno Bernard on va squatter chez toi" a été publié sur le site d'ultra gauche Rebellyon. Le ou les auteurs du post indiquent ainsi : "Bruno Bernard a reçu une petite visite à son domicile. Un retour de bâton de sa politique d'expulsion." Ils indiquent avoir tagué le domicile du président de la Métropole avec le message : "Bruno Bernard fin des expulsions sinon on va squatter chez toi !"

"Chaque année, la Métropole de Lyon, qui possède plein de bâtiments vides, expulse de nombreux squats et autres lieux de vie. En plus de dépenser plein d’argent pour surveiller ses bâtiments vides, elle n’hésite pas à envoyer les flics pour casser les portes des précaires et les mettre à la rue, voire les enfermer en centre de rétention et les déporter lorsqu’il s’agit de personnes sans-papiers", assurent les auteurs du texte.

"Rien ne justifie de tels agissements" réagit Pierre Oliver

Plus inquiétant, les auteurs lancent un avertissent au dirigeant écologiste : "La prochaine fois que la Métropole de Lyon ose mettre quelqu’un à la rue, l’adresse de Bruno Bernard sera rendue publique, tout comme le digicode de l’immeuble (vous pouvez toujours tenter de le changer, ce sera jamais un problème pour des squatteurs d’ouvrir une porte)."

Bruno Bernard a reçu le soutien du maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver qui rappelle que "rien ne justifie de tels agissements". Le sénateur écologiste, Thomas Dossus déplore que "le débat public sombre dans l'agression et la violence". Et d'ajouter : "Tout ceci finira mal sans sursaut républicain."

Cet évènement intervient au lendemain d'un vive agression verbale subie par la première adjointe au maire de Lyon, Audrey Hénocque, alors qu'elle répondait aux questions de la presse sur l'oeuvre d'art installée place Bellecour. le candidat aux municipales 2026, Edouard Hoffman a fait irruption en criant et a été évacué par les forces de l'ordre.

Le président du Foyer Notre-Dame-des-Sans-Abri a assuré de son "indignation partagée". "Les élus donnent beaucoup de temps pour le bien commun qui n'est pas si facile à atteindre respectons les", demande Amaury Dewavrin.

Lire aussi : Agressif à l'encontre d'une élue, un candidat aux élections municipales évacué par la police