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Photo d’illustration © Tim Douet

Près de Lyon : un motard de 18 ans décède dans une collision avec une voiture

  • par Corentin Lucas

    • Un dramatique accident de la circulation s’est produit dimanche 5 juillet dans le Beaujolais, au niveau de Saint-Appolinaire.

    Les faits se sont produits dans la matinée de ce dimanche 5 juillet, aux alentours de 10h45. Un jeune motard, âgé de 18 ans, a perdu la vie après une importante collision avec une voiture sur la départementale 313, à hauteur de la commune de Saint-Appolinaire, au nord de Tarare (Rhône).

    Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès, le pilote de la moto aurait quitté sa voie dans un virage avant de percuter un véhicule circulant en sens inverse. Malgré l’intervention rapide des secours, le jeune homme n’a pas pu être réanimé. La victime était originaire de Bron, dans l’est de la métropole lyonnaise.

    Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants pratiqués sur le conducteur de la voiture se sont révélés négatifs. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

    Lire aussi : Près de Lyon : un piéton violemment renversé par un bus sur l’A42

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