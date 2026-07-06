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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un lundi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée particulièrement chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 6 juillet 2026.

    Pour débuter cette nouvelle semaine, le temps s'annonce particulièrement chaud et ensoleillé à Lyon. Le soleil brillera du matin au soir malgré la présence de quelques nuages d'altitude.

    Côté températures, s'il fait 20 degrés ce lundi matin, le mercure atteindra les 34 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+7 degrés) et une chaleur qui devrait encore s'accentuer au cours de la semaine à Lyon.

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