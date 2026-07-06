Pour faire face aux vagues de chaleur, la mairie du 1er arrondissement de Lyon annonce l'ouverture de la cour de l'école Robert Doisneau au public pendant l'été. Des animations seront proposées.

Alors que la canicule fait son grand retour cette semaine, la Ville de Lyon s'adapte. Dans le cadre du la mairie du 1er arrondissement annonce l'ouverture au public de la cour de l'école Robert Doisneau du 10 juillet au 9 août 2026, tous les jours de 8h à 22h. Situé rue Taos Amrouche, l'établissement bénéficie d'une cour arborée et d'espaces ombragés, de quoi mieux supporter ces vagues de chaleur. Une expérimentation avait d'ailleurs été lancée l'année dernière.

Pour donner de la vie à ce nouvel espace de fraicheur, de nombreuses activités sont prévues. Espace tout-petits, jeux de construction et de société, tapis de lecture... Les 10, 17 et 24 juillet, de 16h à 19h, le Centre social Quartier Vitalité et la Compagnie Imprévisible Fabrique, proposeront des animations gratuites à destination des enfants et des familles.

"Ouvrir cette cour, c'est offrir un lieu où l'on peut venir souffler, rencontrer ses voisins, laisser les enfants jouer à l'ombre ou simplement faire une pause dans un environnement plus frais", argumente Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon.

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