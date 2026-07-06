Actualité
Mairie du 1er arrondissement de Lyon
Mairie du 1er arrondissement ©Ville de Lyon

Lyon : dans le 1er arrondissement, la cour de cette école ouverte cet été

  • par Romain Balme

    • Pour faire face aux vagues de chaleur, la mairie du 1er arrondissement de Lyon annonce l'ouverture de la cour de l'école Robert Doisneau au public pendant l'été. Des animations seront proposées.

    Alors que la canicule fait son grand retour cette semaine, la Ville de Lyon s'adapte. Dans le cadre du plan Objectif fraicheur, la mairie du 1er arrondissement annonce l'ouverture au public de la cour de l'école Robert Doisneau du 10 juillet au 9 août 2026, tous les jours de 8h à 22h. Situé rue Taos Amrouche, l'établissement bénéficie d'une cour arborée et d'espaces ombragés, de quoi mieux supporter ces vagues de chaleur. Une expérimentation avait d'ailleurs été lancée l'année dernière.

    Pour donner de la vie à ce nouvel espace de fraicheur, de nombreuses activités sont prévues. Espace tout-petits, jeux de construction et de société, tapis de lecture... Les 10, 17 et 24 juillet, de 16h à 19h, le Centre social Quartier Vitalité et la Compagnie Imprévisible Fabrique, proposeront des animations gratuites à destination des enfants et des familles.

    "Ouvrir cette cour, c'est offrir un lieu où l'on peut venir souffler, rencontrer ses voisins, laisser les enfants jouer à l'ombre ou simplement faire une pause dans un environnement plus frais", argumente Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon.

    Lire aussi : Six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule

    à lire également
    Lyon : le métro B ne circulera pas certains soirs de cette semaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Lyon : dans le 1er arrondissement, la cour de cette école ouverte cet été 11:22
    Lyon : le métro B ne circulera pas certains soirs de cette semaine 10:22
    Un restaurant lyonnais en finale du "Uber Eats Awards" 2026 09:44
    39 degrés, orages en fin de semaine : Lyon s'apprête à vivre sa troisième canicule en deux mois 09:15
    Près de Lyon : un suspect interpellé après un incendie qui a entraîné l'évacuation de 150 habitants 08:34
    d'heure en heure
    Rue Grenette à Lyon : Place publique dénonce un "dangereux retour en arrière" après les annonces de la Métropole 08:11
    Six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule 07:29
    Lyon soleil
    Un lundi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus 07:14
    Affaire Théo à Lyon : sa mère dénonce une justice "morte" avant un nouveau procès 05/07/26
    faits divers
    Près de Lyon : un motard de 18 ans décède dans une collision avec une voiture 05/07/26
    Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon 05/07/26
    Sûreté nucléaire : l’ASNR juge la situation "globalement satisfaisante" en Auvergne-Rhône-Alpes 05/07/26
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Rhône : le préfet interdit un rassemblement automobile illégal annoncé sur les réseaux sociaux 05/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut