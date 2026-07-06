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Six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule

  • par La Rédaction

    • Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance canicule ce lundi 6 juillet 2026.

    La canicule est bien de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après une courte semaine de répit, les températures vont de nouveau grimper cette semaine, notamment à Lyon. Ainsi, Météo France a déjà placé six départements de la région en vigilance canicule ce lundi 6 juillet.

    Le Rhône, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune tandis que la Drôme et l'Ardèche sont eux placés en vigilance orange. L'épisode caniculaire devrait s'étendre progressivement sur une large partie de la France pour concerner quasiment l'ensemble de la région dès demain.

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