À table

Un restaurant lyonnais en finale du "Uber Eats Awards" 2026

  • par Loane Carpano

    • Le restaurant lyonnais de plats à emporter "La petite ferme" a été sélectionné pour la finale nationale du concours "Uber Eats Awards".

    Le restaurant lyonnais "La petite ferme" (6e et 8e arrondissement) va-t-il à nouveau s'imposer dans le concours "Uber Eats Awards" ? Déjà lauréat en 2023, le restaurant de plats à emporter vient d'être sélectionné pour la finale du concours, qui aura lieu le 4 novembre prochain à Paris.

    Pour séduire le jury, le chef Laurent Thomas avait misé sur son boeuf bourguignon, mijoté pendant près de 48 h. Un plat qui semble avoir fait l'unanimité du côté du binôme Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025, et Cyril Montégu, créateur de contenus gastronomique lyonnais.

    Reste désormais à voir s'il plaira autant au jury national lors de la grande finale.

    Lire aussi : À 26 ans, cette Lyonnaise décroche une médaille au concours Lépine

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