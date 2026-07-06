Lyon : le métro B ne circulera pas certains soirs de cette semaine

La ligne B du métro lyonnais sera interrompue ce lundi et ce mardi à partir de 21 h 15. Des bus relais seront mis en place entre la Gare Part-Dieu et Hôpital Lyon Sud

Les usagers devront redoubler d'attention en ce début de semaine. Le lundi 6 et le mardi 7 juillet à partir de 21 h 15, la ligne de métro B sera interrompue. En cause, des "essais d'augmentation de la capacité et du confort", rapporte TCL. A noter qu'une flotte de bus relais sera mobilisée entre Gare Part-Dieu Vivier-Merle et Saint-Genis-Laval-Hôpital Lyon Sud avec une fréquence de 15 minutes pour combler le manque.

Depuis Part-Dieu, ils circuleront de 21 h 48 à 0 h 04 et de 21 h 20 à 0 h 23 depuis Saint-Genis-Laval-Hôpital Lyon Sud. Cependant, les stations Place Guichard Bourse du Travail, Stade de Gerland Le Lou et Gare d'Oullins ne seront pas desservies.

Plus d’informations sur le site de TCL.

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