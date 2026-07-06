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Lyon : le métro B ne circulera pas certains soirs de cette semaine

  • par Romain Balme

    • La ligne B du métro lyonnais sera interrompue ce lundi et ce mardi à partir de 21 h 15. Des bus relais seront mis en place entre la Gare Part-Dieu et Hôpital Lyon Sud

    Les usagers devront redoubler d'attention en ce début de semaine. Le lundi 6 et le mardi 7 juillet à partir de 21 h 15, la ligne de métro B sera interrompue. En cause, des "essais d'augmentation de la capacité et du confort", rapporte TCL. A noter qu'une flotte de bus relais sera mobilisée entre Gare Part-Dieu Vivier-Merle et Saint-Genis-Laval-Hôpital Lyon Sud avec une fréquence de 15 minutes pour combler le manque.

    Depuis Part-Dieu, ils circuleront de 21 h 48 à 0 h 04 et de 21 h 20 à 0 h 23 depuis Saint-Genis-Laval-Hôpital Lyon Sud. Cependant, les stations Place Guichard Bourse du Travail, Stade de Gerland Le Lou et Gare d'Oullins ne seront pas desservies.

    Plus d’informations sur le site de TCL.

    Lire aussi : TCL : des nouvelles rames sont arrivées sur la ligne B du métro à Lyon

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