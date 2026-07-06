Un incendie de végétation s'est déclaré dimanche soir à Solaize, au sud de Lyon. Environ un hectare est parti en fumée. Un homme, soupçonné d'être à l'origine de plusieurs départs de feu, a été interpellé.

Un important feu de végétation a mobilisé les secours dimanche 5 juillet en soirée à Solaize, au sud de l'agglomération lyonnaise. Le sinistre, qui s'est déclaré vers 20 heures, a ravagé près d'un hectare de végétation avant d'être maîtrisé par les sapeurs-pompiers.

Au total, 71 pompiers et 26 engins ont été déployés pour stopper la progression des flammes. Par mesure de précaution, 150 habitants des habitations situées à proximité ont été évacués durant l'intervention. Aucun blessé n'est à déplorer. Selon les premiers éléments, le feu pourrait être d'origine volontaire. Les gendarmes ont interpellé un homme suspecté d'avoir provoqué plusieurs départs de feu distincts. D'après la préfecture du Rhône, il doit être présenté à la justice.

Le préfet Étienne Guyot a salué la rapidité d'intervention des pompiers et des gendarmes, estimant qu'elle a permis de protéger efficacement les riverains.