Samedi 31 janvier, les habitants de Lyon sont conviés à recenser les oiseaux hivernants du 1er arrondissement aux côtés de spécialistes.

Samedi 31 janvier, l'association des "espèces parmi'Lyon" propose aux Lyonnais de participer au recensement des oiseaux hivernants de leur ville. L'occasion de découvrir les quelques 41 espèces d'oiseaux nichées dans les arbres du 1er arrondissement de Lyon, aux côtés de naturalistes et de bénévoles de l'association.

Les intéressés sont invités à s'inscrire à l'événement gratuit en ligne. Le départ du recensement se fera depuis le local de l'association situé au 53 montée de la Grande Côte (1er) à 9 h 30. A noter que le comptage durera 2 h 30.

