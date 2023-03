Rhône : des mesures contre les dégradations d'infrastructures de télécommunication

Après de nombreuses dégradations volontaires sur les infrastructures de télécommunication, la préfecture du Rhône décide de renforcer sa stratégie de lutte contre ces actes de malveillance.

La préfecture du Rhône a mis en place des mesures pour faire face aux nombreuses dégradations sauvages survenues sur les infrastructures de télécommunication. Ce mercredi 22 mars, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio a signé une convention départementale avec les procureurs de la république de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, ainsi que les quatre grands opérateurs de télécommunications, à savoir, Bouygues Télécoms, Free Mobile, Orange et SFR-Altice.

D'après la préfecture, les actes de malveillance qui engendraient "des incendies, des dégradations d'armoires de rue, de pylônes, d'antennes de téléphonie mobile ou encore d'arrachage de câbles", se multiplient de plus en plus sur le territoire rhodanien.

Un objectif de prévention

En associant public et privé, la préfecture assure "mieux prévenir ce type d'atteinte". Pour ce faire, la préfète a désigné des points de contacts au sein de la police et de la gendarmerie nationale pour "améliorer en amont la remontée et l'échange d'informations et la détection des menaces", "renforcer et accélérer la réponse des forces de l'ordre en cas d'actes de malveillance" et pour "faciliter les dépôts de plainte et la mise en place de procédures permettant la poursuite des auteurs" de l'infraction.