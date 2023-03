De l'ONU à la Métropole de Lyon, la ressource en eau inquiète

Pour cette journée mondiale de l’eau, la préfecture du Rhône rappelle chacun aux bonnes pratiques, alors que se tient un sommet historique aux Nations unies.

Alors que la France a connu en ce début d’année une sécheresse hivernale inédite, après une sécheresse estivale historique, la journée mondiale de l'eau vient apporter une petite piqûre de rappel pour l’ensemble des citoyens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "À l’échelle individuelle, chacun peut contribuer à un usage économe et raisonné de l’eau avec des gestes simples", rappelle sur les réseaux sociaux la préfecture de région.

"Crise de l'eau douce"

Rencontré au début du mois de Mars 2023, Quentin Augay, agriculteur faisait un malheureux constat, "on voit bien qu’il n’y a plus d’eau dans les rivières. Ce manque ne devrait pas seulement alerter les agriculteurs, au contraire tout le monde devrait avoir peur". Aujourd’hui avec cette journée mondiale c’est "l’occasion de souligner la nécessité de préserver ce bien commun", souligne la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 3 mars, l'Agence de l'eau alertait sur la baisse de débit du Rhône, "pas inépuisable". Elle estime que le fleuve le plus puissant de France pourrait perdre jusqu'à 20 % de son débit d'étiage moyen dans les 30 prochaines années. L'agence travaille d'ores et déjà sur un nouveau rapport consacré cette fois à la température du fleuve, menace pour la biodiversité.

La Métropole de Lyon travaille quant à elle sur sa gestion des eaux pluviales pour optimiser la ressource en eau, notamment en désimperméabilisant les sols du territoire. Des solutions "simples, peu coûteuses et productrices de résultats", assurait Anne Grosperrin à Lyon Capitale. La sécheresse pousse également la collectivité à repenser l'implantation des arbres dans l'agglomération, contrainte aussi par les capacités des pépinières locales.

De leur côté, les Nations unies organisent aujourd'hui un sommet mondial de l'eau, le premier depuis 46 ans, annonçant que le monde doit se préparer à une "crise de l'eau douce".

#WorldWaterDay | 💦 La Journée mondiale de l'#eau est l'occasion de souligner la nécessité de préserver ce bien commun. 🌍

Des activités sur la ville de Lyon

À l’échelle de la ville de Lyon, une activité est organisée pour cette journée au Centre Social de Gerland de 9h à 12h afin d’en apprendre plus sur l’interaction des vies quotidiennes autour du soin de l’eau. En milieu d’après-midi, un des Récits de villes collectés aux bains-douches sera diffusé sur radio Anthropocène.

Martin Gaboriau et Nathan Chaize