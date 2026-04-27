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Muguet

Fête du Travail : A Lyon, les particuliers peuvent-ils vendre du muguet ?

  • par Loane Carpano

    • S'ils respectent les règles, les particuliers et associations sont autorisés à vendre du muguet dans les rues de Lyon le 1er mai.

    Qui dit 1er mai, dit muguet. En forme de petites clochettes, ces fleurs blanches sont traditionnellement offertes lors de la journée internationale des travailleurs. Exceptionnellement ce jour-là, chacun peut décider de vendre des brins de muguet dans l'espace public. Mais attention, certaines règles sont à respecter par les associations et particuliers.

    Certaines règles à respecter

    Ainsi, seul le muguet sauvage, cueilli en forêt, en petite quantité, est autorisé à la vente. Afin de ne pas empiéter sur l'activité des professionnels, il est interdit de s'installer à proximité d'un fleuriste. La vente doit obligatoirement se faire en brins, sans ajout de fleurs, ni d'emballage. Aucun matériel d'exposition, à savoir des tables, des chaises, ou des tréteaux, ne doit être utilisé pour matérialiser un point de vente. Enfin, le vendeur ne doit en aucun cas gêner la circulation des piétons ou des véhicules.

    Dans le respect de ces règles, les brins de muguet peuvent être vendus par des associations et particuliers au sein de l'espace public.

    Lire aussi : Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ?

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