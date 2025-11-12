Actualité
Le Café Lobut reçoit le prix Florent Dessus 2025. Google Maps

Le meilleur bouchon lyonnais de 2025 se trouve à… Villeurbanne

  • par Clémence Margall

    • Le Café Lobut, situé à Villeurbanne, a été élu meilleur "authentique bouchon lyonnais" et recevra le prix Florent Dessus 2025 le 18 novembre prochain.

    Cette année, le meilleur bouchon lyonnais est… Villeurbannais. Après le restaurant les 4 G l’an passé, c’est le Café Lobut qui a été élu meilleur "authentique bouchon lyonnais" de 2025.

    Véritable institution du cours Tolstoï depuis plusieurs décennies, le Café Lobut recevra officiellement le prix Florent Dessus le 18 novembre prochain.

    "Le choix a été effectué par nos administrateurs en fonction du cahier des charges élaboré en 1997, date de création de l'association officielle de défense des bouchons historiques, une initiative patrimoniale du maire de Lyon de l'époque, Raymond Barre", explique l’association.

    Lire aussi : Le restaurant Les 4 G élu meilleur bouchon de Lyon  

