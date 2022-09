Retour sur la venue du Prince Charles à Lyon

Le prince Charles, prince de Galles et sa femme , Camilla Rosemary Shand , duchesse de Cornouailles © DARREN ENGLAND / AFP

Le décès de Sa Majesté la reine Elisabeth II a été annoncée jeudi 8 septembre. Le trône revient à son fils, Charles. Le nouveau roi d’Angleterre avait fait un passage remarqué dans la capitale des Gaules.

Après 70 ans de règne, Sa Majesté Elizabeth II s’est éteinte à 96 ans, jeudi 8 septembre. Elle laisse la place à l’héritier du trône, le Prince Charles III.

En mai 2018, à l’occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre Mondiale (8 mai 1945), le Prince Charles et la Duchesse Camilla s’étaient rendus à Lyon. Quelques jours avant le mariage de Harry et Meghan, le couple royal est passé par la France avant de continuer sa tournée européenne.

Lire aussi : Cérémonies 8 mai : Collomb guide le prince Charles et Camilla à Lyon

Accompagné du monistre de l’Intérieur, Gérard Colomb, le Prince Charles était passé par le parc de la Tête d’Or, les Halles Paul Bocuse et le siège d’Interpol pour un échange sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Un parcours "assez global", selon Gérard Colomb, mais qui avait permis de "faire découvrir les différentes facettes d’une ville qui est vraiment internationale", avait affirmé l’ancien maire de la ville.

Lire aussi : Le prince Charles va déjeuner aux Halles Paul Bocuse

Camilla Shand, la Duchesse de Cornouailles, avait multiplié les bonnes oeuvres en se rendant à l’association Viffil-SOS Femmes et à Emmaüs à Vénnissieux. « J’ai été extrêmement impressionnée par tout ce que vous avez entrepris. Vous devez être très fiers et je suis sure que l’Abbé Pierre le serait également".

La gastronomie lyonnaise confrontée au protocole royal

Lors de leur visite dans la capitale des Gaules, le couple royal était de passage dans les célèbres HallesPaul Bocuse. Ils se sont rendus dans le troisième arrondissement de Lyon, où le chef Marc Boissieux, ancien gagnant de MasterChef, avait pour mission de les accueillir.

Pour l’occasion, le chef avait préparé un plat typique du territoire : une quenelle mêlant l’ail des ours avec le curry jaune, un des ingrédients favoris du prince Charles.

Finalement, ils n’ont pas pu goûter le plat. Le protocole interdit tout membre de la famille royale de déguster de l’ail en public.

Cependant, la victoire à Masterchef, émission populaire au Royaume-Uni, de Marc Boissieux lui a valu les félicitations du nouveau roi d’Angleterre.

Lire aussi : Les Lyonnais se pâment pour le prince Charles et Camilla