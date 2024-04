Lyon : la statue de Louis XIV retrouve la place Bellecour

Enlevée de son socle depuis juillet 2023 pour des travaux de rénovation, la statue de Louis XIV retrouve l'emblématique place Bellecour ce mardi 30 avril.

Les plus curieux patientent devant la statue de Louis XIV encore cachée par une bâche. Elle reprend enfin sa place ce mardi 30 avril après avoir été déplacée en juillet dernier pour des travaux de rénovation. Véritable symbole de la ville de Lyon, la statue, réalisée au 19e siècle par François-Frédéric Lemot, trônait sur son socle depuis 1825. La Métropole a entrepris un travail de restauration, la statue étant abimée par l'oxydation de la structure en fer et fragilisée par de nombreuses fissures,.

Montant de la restauration : 1,45 millions d'euros

Si ce monument retrouve son socle place Bellecour ce mardi 30 avril, les travaux vont continuer jusqu'au 22 mai. L'objectif de cette restauration, d'un budget global de 1,45 millions d'euros, est de retrouver l'état d'origine de la statue. Dans le détail :

de la part de la Métropole de Lyon, soit 56,34 %. Le budget global de l'opération est de 1 450 000 euros, voté en deux temps au conseil métropolitain en octobre 2020 (750 000 euros) puis en septembre 2022 (700 000 euros supplémentaires en raison de l'augmentation des coûts des matériaux et de l'état plus dégradé que prévue de la statue).

La statue, qui a été retravaillée par les bronziers de la Fonderie de Coubertin sera reposée sur une dalle de marbre provenant de Carrare, en Italie, comme l'originale. Une dalle transportée en camion et qui pèse environ 15 tonnes. "La "restitution" aux lyonnaises et lyonnais est prévue pour le 22 mai, (fin du chantier) lors d’un événement dédié et ouvert à tous", indique la Métropole de Lyon.

