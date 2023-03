Repas végétariens : des lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne respecteraient pas la loi

Une association de défense de animaux épingle les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ne respecterait pas loi loi Climat et Résilience imposant aux cantines scolaires la mise en place d'un repas végétarien par semaine.

Le 14 mars, l'association Justice animaux Savoie a publié un rapport sur l'application de la loi Climat et Résilience dans les lycées de la Région de Laurent Wauquiez. Ce texte a notamment imposé la mise en place d'un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 24 % des 175 lycées analysés, - sur les plus de 500 que compte la région - par l'association ne respecteraient pas la loi. Pour obtenir ces données, Justice animaux Savoie a tenté d'obtenir les menus prévisionnels de 248 établissements généraux de la région, soit sur le site de chaque lycée, soit par téléphone. 73 établissements n'ont pas donné suite à leur sollicitation, laissant un échantillon de 175 lycées.

"La Région n’entend pas se soumettre aux injonctions délirantes d’associations extrémistes minoritaires." La vice-présidente déléguée à l'éducation et aux lycées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Florence Dubessy

Au total, ce sont 39 lycées publics et 16 lycées privées dont les menus ne prévoyaient pas de repas végétarien "à un instant T" précise l'association, qui a réalisé son enquête aux mois de février et mars 2023. 13 lycées supplémentaires proposent bien un repas végétarien par semaine, mais le soir, pour les pensionnaires de l'internat, "un manquement à l'esprit du texte" pour Justice animaux Savoie. 47 000 enfants de la région seraient ainsi privés d'un repas sans viande chaque semaine.

"Un manque de volonté politique"

L'association pointe du doigt "un manque de volonté politique en matière de végétalisation des cantines de la part de l'exécutif régional", précisant que sur les 3,2 milliards d'euros du "plan Marshall 2" pour les lycées, "pas le moindre euro n'a été affecté au volet alimentation". Justice Animaux Savoie annonce qu'elle a mis en demeure la Région de Laurent Wauquiez et interpellé les lycées concernés. Du côté de l'exécutif régional, on confirme avoir reçu le courrier ce mardi matin.

La vice-présidente déléguée à l'éducation et aux lycées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Florence Dubessy, juge quant à elle que "Sous la fausse apparence d’une enquête rigoureuse, les allégations d’une association dont l’unique but est de bannir la viande de l’alimentation comporte en réalité des données parcellaires et plus qu’approximatives qui discréditent le sérieux de cette étude basée sur la collecte des menus prévisionnels. Et d'ajouter : A titre d’exemple, le lycée Claude Lebois de Saint Chamond a proposé un menu végétarien ce vendredi midi alors qu’il est pointé comme n’en proposant pas".

Et de conclure, tout en mesure : "La Région n’entend pas se soumettre aux injonctions délirantes d’associations extrémistes minoritaires."