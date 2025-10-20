Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Renversée par Monaco, l'Asvel chute pour la première fois de la saison en championnat

  • par Vincent Guiraud

    • Longtemps dominé, Monaco s'est arraché en fin de match pour infliger sa première défaite à l'Asvel (102-98) en championnat de France de basket, dimanche lors de la 4e journée où Paris a renoué avec la victoire.

    Après ce revers, Lyon-Villeurbanne perd la tête et se retrouve troisième, Monaco grimpe à la deuxième place et Cholet, vainqueur de Chalon-sur-Saône 98-79 samedi, est le nouveau leader. L'Asvel a pourtant longtemps survolé les débats à l'Astroballe et pouvait espérer enchaîner un quatrième succès en quatre matches.

    Les Rhodaniens menaient à la mi-temps 56-41 grâce notamment à la pépite de 17 ans et néo-professionnel Adam Atamna (24 points).

    Le réveil de Mike James

    Après la pause, les débats se sont nettement rééquilibrés grâce au réveil de Mike James. Le meneur américain de la Roca Team, quasi muet dans les deux premiers quart-temps (4 points en 18 minutes) a enchaîné douze points en moins de cinq minutes, contribuant à ramener l'écart à quatre points (76-72) au terme du troisième quart-temps.

    A un peu plus de sept minutes de la fin, l'équipe du Rocher a mené pour la première fois du match (82-81) avant que ne démarre un mano à mano étouffant pour le public.

    Un tir à trois points de Matthew Strazel a donné l'avantage aux Monégasques à 20 secondes du coup de sifflet (100-98) avant que Mike James (25 points au total) ne parachève avec deux lancers francs un succès longtemps improbable.

    Laisser un commentaire

