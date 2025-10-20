Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera bonne à moyenne ce lundi 20 octobre grâce notamment à des conditions météorologiques favorables dans la métropole de Lyon.

    On respire relativement bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce lundi 20 octobre. Grâce notamment à des conditions météorologiques favorables, mêlant vent et pluie, les niveaux de polluants de l'indice Atmo devraient légèrement diminuer aujourd'hui.

    Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne à moyenne. Les concentrations de dioxyde de soufre seront particulièrement faibles ce lundi.

    Lyon : quatre morts dans l'incendie d'un immeuble du 3e arrondissement

