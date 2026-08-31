Rentrée scolaire dans le Rhône : le SNUDI-FO dénonce "des conditions inacceptables"

La réforme du périscolaire Peps sera mise en place à la rentrée 2024 dans les écoles de la ville de Lyon. (@Vincent Guiraud)

À l’approche de la rentrée, le syndicat SNUDI-FO alerte sur la suppression de plus de 150 classes dans les écoles du Rhône et dénonce une dégradation des conditions d’accueil des élèves et de travail des enseignants.

La rentrée s’annonce sous tension dans les écoles du Rhône. Dans un communiqué, le SNUDI-FO dénonce "des conditions de rentrée inacceptables" et estime que le département comptera plus de 150 classes de moins que l’an dernier, alors que la seule Ville de Lyon tablait la semaine dernière sur 30 fermetures pour cette rentrée 2026.

Le syndicat attribue cette baisse notamment aux 94 suppressions de postes prévues dans les écoles rhodaniennes, après 83 suppressions lors de la précédente rentrée. Le SNUDI-FO pointe également la création de 32 pôles d’appui à la scolarité (PAS), qui entraînerait selon lui autant de fermetures de classes supplémentaires. Le syndicat s’inquiète particulièrement de la situation des élèves en situation de handicap. Il affirme que plus de 1 000 élèves du département seraient privés de places dans des établissements ou dispositifs spécialisés, tandis que le nombre d’AESH resterait insuffisant.

Autre sujet de préoccupation : le remplacement des enseignants. La suppression des brigades REP+ et l’élargissement des zones d’affectation des remplaçants devraient, selon FO, compliquer encore leur travail et entraîner davantage de difficultés pour assurer les remplacements.

Enfin, le syndicat dénonce des dysfonctionnements informatiques qui compliqueraient, à quelques jours de la rentrée, la finalisation des listes de classes et les inscriptions. Le SNUDI-FO appelle les personnels à se réunir dans les écoles et à faire remonter leurs revendications. Un préavis de grève a par ailleurs été déposé pour la période de rentrée.