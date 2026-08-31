Un temps estival et sans excès ce lundi à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une belle journée d'été qui attend toute la région lyonnaise ce lundi 31 août 2026, avec des températures qui ne dépasseront pas les 29 degrés.

A la veille de la rentrée scolaire et alors que de nombreux Lyonnais et Lyonnaises retrouvent ce lundi le chemin du travail, le temps s'annonce estival à Lyon. Un beau temps avec un soleil qui brillera du matin au soir malgré la présence de quelques nuages.

Côté températures, il fait 19 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 29 degrés au plus fort de la journée. des températures estivales mais sans excès légèrement au dessus des normales de saison.