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Photo d’illustration.

Lyon : le métro A perturbé ce lundi matin, des bus relais mis en place

  • par LR

    • Un problème informatique perturbe la circulation du métro A ce lundi matin à Lyon. Le funiculaire F1 est également à l’arrêt, avec des bus relais déployés sur les deux lignes.

    La matinée commence difficilement pour les usagers du réseau TCL. La ligne A du métro ne circule ce lundi 31 août que de Perrache à Laurent Bonnevay, en raison d’un défaut du système informatique.

    La station Vaulx-en-Velin La Soie n’est plus desservie. Pour permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet, des bus relais sont mis en place entre Laurent Bonnevay et La Soie. Selon les TCL, la reprise de la circulation est estimée à 9 heures.

    Autre perturbation dans le réseau lyonnais : le funiculaire F1 ne circule plus. Un défaut d’accès au métro empêche actuellement son fonctionnement. Des bus relais assurent la liaison entre Saint-Just et Fourvière. La reprise de la circulation sur le F1 est, elle, annoncée pour 12 heures. Les horaires de reprise restent toutefois susceptibles d’évoluer en fonction de la résolution des problèmes rencontrés.

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