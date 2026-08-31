A46 près de Lyon : quatre enfants grièvement blessés dans un carambolage

Trois voitures se sont percutées dimanche après-midi sur l’A46, à hauteur de Mions. Cinq personnes, dont quatre enfants d’une même famille, ont été grièvement blessées.

Un violent accident s’est produit dimanche 30 août, vers 15 h 50, sur l’A46 à hauteur de Mions, dans le sens Marseille-Paris. Trois voitures se sont retrouvées impliquées dans une collision en chaîne. Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès, une Peugeot 208 aurait brutalement freiné alors qu’elle circulait en ligne droite. La Renault Clio qui la suivait n’aurait pas pu l’éviter, avant d’être percutée à son tour par une Tesla.

Le bilan fait état de cinq blessés en urgence absolue. Quatre enfants, âgés de 9, 11, 13 et 16 ans, se trouvaient dans la Peugeot. La conductrice de la Clio a également été grièvement touchée. Deux hélicoptères ont été mobilisés pour évacuer les victimes. La circulation a été coupée pendant une quarantaine de minutes.

Une enquête de la CRS autoroutière doit désormais déterminer les circonstances exactes du drame, notamment la raison du freinage soudain de la Peugeot. La piste d’un éventuel "freinage fantôme", lié à un système automatique d’urgence, n’est pour l’heure qu’une hypothèse.