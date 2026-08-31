Homme poignardé à Villefranche : un suspect activement recherché

Après l’agression au couteau survenue samedi soir à Villefranche-sur-Saône, l’enquête se poursuit. Une personne présente sur les lieux serait activement recherchée par les forces de l’ordre.

Les investigations se poursuivent après l’agression au couteau qui a grièvement blessé un homme de 36 ans, samedi 29 août au soir, rue Roncevaux à Villefranche-sur-Saône.

Selon les informations du Progrès, une personne qui aurait été présente au moment des faits est activement recherchée afin d’aider les enquêteurs à éclaircir les circonstances de l’agression. L’auteur présumé, qui aurait pris la fuite après avoir porté un coup de couteau, n’a pour l’heure pas été interpellé.

La victime, toujours hospitalisée après avoir été héliportée en urgence absolue vers Lyon-Sud, n’a pas encore pu être entendue par les enquêteurs en raison de son état de santé. Les policiers poursuivent donc leurs investigations pour comprendre le déroulement précis des faits et identifier le ou les responsables.