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Escalier de la Préfecture du Rhône. @WilliamPham

Renaud Durand nommé secrétaire aux affaires régionales auprès de la préfète du Rhône

  • par Romain Balme

    • Renaud Durand succède à Françoise Noars comme secrétaire général aux affaires régionales. Une collaboration éphémère avec Fabienne Buccio, qui quittera ses fonctions le 18 mai.

    Un nouveau visage à la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Après plus de six ans en poste, Françoise Noars cède sa place de secrétaire aux affaires régionales. Son remplaçant, Renaud Durand, ex-directeur régional délégué de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, a pris ses fonctions le vendredi 1er mai.

    Issu d'une formation d'ingénieur des ponts, eaux et forêts, Renaud Durand a d'abord exercé à la direction régionale de l'équipement d'Alsace (1997) puis à la direction départementale de l'équipement du Gard. D'abord comme responsable de la subdivision de Beaucaire (2001), puis comme responsable de l'unité de prévention des risques (2005).

    Après plusieurs postes de chef de service en Bourgogne-Franche-Comté, il devient directeur adjoint de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or en 2017 puis directeur adjoint de DREAL Bourgogne-Franche-Comté en 2021.

    Quelles missions pour Renaud Durand ?

    Nouvellement nommé, les missions de Renaud Durand consistent à assister la préfète Fabienne Buccio dans l'exécution des politiques de l'État en région. Plus précisément, son action se concentre sur l'animation des politiques publiques et des projets de nature interministérielle ou territoriale, la mise en oeuvre des contrats de plan régionaux (CPER) et interrégionaux, ou encore la gestion des programmes européens, en intégrant les évolutions de la décentralisation.

    Une collaboration avec Fabienne Buccio qui sera de courte durée. L'actuelle préfète cédera sa place à Etienne Guyot le 18 mai prochain.

    Lire aussi : Fête de l’Aïd : les consignes sanitaires strictes de la Préfecture du Rhône

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