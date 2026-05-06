Villeurbanne : un appartement mis aux enchères pour... 25 000 euros

Un appartement à Villeurbanne est mis aux enchères à 25 000 euros, soit sept fois moins que le prix du marché. Une vente atypique qui cache aussi des frais supplémentaires.

C'est ce qu'on appelle un bien en dessous des prix du marché. Le jeudi 21 mai prochain, un appartement de 45 mètres carrés situé au 2 rue Charny, au coeur d’une copropriété à Villeurbanne, va être mis aux enchères par le tribunal judiciaire de Lyon. Le logement est situé au 4e étage d’un immeuble qui en compte 7.

Son prix a de quoi étonner... 25 000 euros, soit 558 euros du mètre carré. Selon la base de données publique des demandes de valeurs foncières, le prix médian au mètre carré dans ce secteur de Villeurbanne pour un appartement se situe autour de 3 850 euros. C'est sept fois plus que le prix proposé lors de cette vente.

Des frais supplémentaires à prévoir

En plus de la surface habitable, le bien comprend aussi une cave ainsi que deux emplacements de parking au sein de la résidence. Selon nos confrères du Progrès, le logement est mis aux enchères suite à de nombreux impayés. L'état du bien n'a pas encore été communiqué, mais une session de visites aura lieu ce jeudi 7 mai entre 14 heures et 16 heures. Huissier et serrurier seront également présents au côté de l’avocate chargée du dossier.

À noter que les participants à la vente aux enchères devront prendre un avocat puisqu'une enchère s’effectue exclusivement par la voix de celui-ci. Ainsi, les potentiels acquéreurs devront s'acquitter de plusieurs charges, en plus du prix de vente : honoraires d’avocat, émoluments selon le prix d’achat, frais de publicité, d’huissier et de serrurier, et d’assignation.