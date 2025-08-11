Actualité
Remise à la rue d’un jeune mineur à Lyon : une décision "arbitraire" pour ces travailleurs sociaux 

  • par Clémence Margall

    • Vendredi 8 août, la direction du centre communal d’action sociale (CCAS) de Lyon aurait remis à la rue un jeune de 16 ans hébergé jusqu’alors au foyer Étincelle, dans le 7e arrondissement de Lyon. 

    "Sans avertissement", la direction du centre communal d’action sociale (CCAS) de Lyon aurait remis à la rue le 8 août dernier un jeune mineur de 16 ans hébergé jusqu’alors au foyer Étincelle, situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Le jeune homme attendrait également la reconnaissance de sa minorité. 

    Une politique de "répression" des personnes sans-papiers

    Un choix dénoncé par des travailleurs sociaux du pôle de lutte contre le sans-abrisme (PLUS) du CCAS de Lyon qui s’indignent dans un communiqué le 8 août d’une décision "arbitraire" allant "à l’encontre du sens même de notre métier qui est de protéger des adolescents particulièrement vulnérable." Et d’ajouter : "Cette décision s’inscrit dans un contexte de pressions de la direction à remettre à la rue des jeunes. Cela résulte d’une absence de volonté politique municipale de trouver des solutions viables pour ces jeunes. Cette situation est un des nombreux reflets de la politique nationale de répression des personnes sans-papiers ou demandeuses d’asile."

    Ces travailleurs assurent qu’ils se mobiliseront "pour qu’aucun jeune pris en charge ne soit “accompagné vers la sortie” par notre service" et lutteront "lutterons jusqu’au bout sans reculer face à cette violence." Toujours dans leur communiqué, ils appellent enfin à une "mobilisation large et unitaire pour la préservation de la dignité des jeunes et la défense de nos métiers de soin, d’accompagnement et de protection."

