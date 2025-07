Le campement installé sous le pont de Jean-Macé depuis cinq ans a été évacué ce mardi 22 juillet au matin. Sur place, les soutiens et les personnes expulsées pointent du doigt "un manque de solutions."

"Pas d'expulsion sans relogement" clament les soutiens et associations venus soutenir les 35 personnes expulsées du campement de Jean Macé ce mardi 22 juillet au matin. Evacué par les forces de l'ordre, le campement de fortune de 98 tentes était installé sous le pont de Jean Macé depuis maintenant cinq ans. Parmi les 35 personnes évacuées, cinq ont été arrêtées par la police des frontières, tandis que trois personnes ont été arrêtées en amont de l'intervention.

"Ils sont venus ce matin à six heures avec les camions, nous ne pouvons rien faire à part partir", déplore Amadou, 23 ans, installé sur le campement depuis deux mois. Il poursuit : "C'est violent de voir son campement détruit comme ça, si vous ne partez pas on vous force."

Problèmes de sécurité et d'hygiène

A la demande de la Métropole, en accord avec la Ville de Lyon, une procédure d'expulsion avait été initiée alors que les conditions d'hygiène et de sécurité sur le site devenaient largement insatisfaisantes : "Ces deux évacuations ont été rendues nécessaires en raison de problèmes récurrents de sécurité envers certaines personnes au sein du campement, mais aussi des passants, de salariés d’entreprises à proximité, de professionnels du travail social et du personnel des collectivités", explique la Ville dans un communiqué transmis à la presse.

Dans son communiqué la Ville précise que depuis début 2025 : "Les différents services mobilisés constatent des tensions et une dégradation des conditions sanitaires, engendrant notamment des problèmes de salubrité publique, et donc

des troubles à l'ordre publique", mentionnant une situation "très préoccupante tant pour les personnes sans-abris que pour les professionnels et les riverains."

"C'est juste déplacer le problème"

Sur place, c'est le manque de solution qui froisse. Au loin, Joël, expulsé ce matin regarde son campement détruit par les buldozers. D'origine camerounaise, le jeune homme s'était installé sur le campement de Jean-Macé il y a plusieurs mois, suite à plusieurs problèmes concernant ses renouvellements de papier : "A l'origine je suis cuisinier, mais j'ai eu des problèmes avec mes papiers. Au lieu de me redonner des papiers pour dix ans la préfecture m'a donné plusieurs récépissés et cela à compliqué les démarches pour trouver un emploi, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici", témoigne le jeune homme.

Si Joël s'attendait à cette expulsion, ce dernier reste tout de même dans l'incompréhension : "On nous avait prévenu que nous allions être expulsés, mais pour moi c'était lunaire d'expulser des personnes de dehors pour les remettre dehors." Il poursuit : "On nous expulse mais on ne nous propose rien, on déplace juste le problème."

Absence de réponses de la Métropole

Un manque de solution également pointé du doigts par les soutiens présents sur place : "L'expulsion sans solution d'hébergement c'est scandaleux, c'est déplacer le problème. Il faut absolument qu'il y ait des propositions de logement très rapidement pour éviter ces campements. Il y en a, il faut juste les utiliser", affirme Sophie Charrier membre du groupe LFI, ajoutant n'avoir "jamais reçu de réponses concernant les solutions envisagées par la Métropole."

Désormais laissés seuls à eux même, Joël et Amadou tenteront de trouver un nouvel endroit où passer la nuit : "Je vais éviter de revenir ici car je ne veux pas empirer mon cas en m'apportant plus d'ennuis, mais d'ici une semaine c'est sur qu'il y aura un nouveau campement ici", partage Joël.

