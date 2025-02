Rhône : quatre personnes incarcérées pour une dizaine de cambriolages

Quatre personnes ont été incarcérées pour avoir participé à des cambriolages de bureaux de tabac dans le Rhône.

Le 23 janvier, une opération judiciaire a permis l'interpellation de six individus âgés de 14 à 21 ans habitant dans l'est lyonnais et suspectés d'être impliqués dans 11 braquages de bureaux de tabac.

Ces actes ont été commis entre le 22 décembre 2024 et le 8 janvier 2025. Une enquête avait été lancée par différents services des groupements du Rhône et de l'Isère dont la section de recherches de Grenoble.

Le 3 janvier, les malfaiteurs se sont attaqués aux tabacs de Chaponnay et de Saint-Pierre-de-Chandieu, mais les buralistes étaient parvenus à les mettre en fuite.

Les services d'enquête ont déterminé l'identité des auteurs qui ont ainsi été interpellés 20 jours plus tard. Quatre d'entre eux ont été incarcérés. Le préjudice est estimé à plus de 20 000 € sur certains faits.