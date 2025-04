Plusieurs associations appellent les élus de la Métropole de Lyon à agir pour la sécurité des piétons

Mardi 15 avril, plusieurs associations ont co-écrit une lettre aux maires et au président de la Métropole de Lyon afin d'alerter sur la sécurité des piétons. Les signataires demandent à ce que la loi d'orientation des mobilités soit respectée.

Depuis décembre 2019, la législation française indique que les places de stationnement situées dans les 5 m précédents les passages-piétons doivent être supprimées. La disposition prévoit que les travaux de mise en conformité soient réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. Face à l'inaction de la Métropole de Lyon vis à vis de cette loi, plusieurs associations ont décidé d'écrire aux 58 maire de la Métropole ainsi qu'à leur président Bruno Bernard.

Dans le courrier transmis, les associations La Ville à Vélo, Les Droits du Piéton, la Fédération Française de Randonnée Rhône, Métropole de Lyon et La Maison du Vélo Lyon demandent aux élus "d’agir sans attendre et de réaliser avant le 31 décembre 2025, soit 1 an avant la date limite, les aménagements nécessaires pour neutraliser les 5 m en amont des passages-piétons" Les associations demandent également à ce que les terrasses des café, bars et restaurants, ainsi que les silos à verre soient retirés en amont des passages piétons.

Neutraliser 5 m avant les passages piétons

L'objectif principal de cette loi est de garantir une meilleure sécurité aux piétons en dégageant les cinq mètres en amont des passages piétons. Pourquoi ? Une voiture, une moto, une terrasse ou un conteneur à verre situé juste avant un passage piéton créent un masque à la visibilité du piéton qui s’engage vis-à-vis d’un véhicule en approche. La situation devient alors dangereuse pour ce dernier qui risque d’être vu trop tard. Dégager les cinq mètres précédents le passage, permet ainsi aux véhicules d'anticiper les traversées.

Schéma explicatif ©Cerema

Les arceaux vélos comme solution

Dans la lettre transmise, les différentes associations indiquent la solution des arceaux à vélos. Une intervention "efficace et peu coûteuse", permettant d'occuper les cinq mètres en amont du passage piéton sans nuire à quelconques visibilité. Une solution permettant également de "répondre à la demande croissante de stationnement des cyclistes", comme le précise les signataires.

