Refus d'obtempérer et course-poursuite à Feyzin près de Lyon

Un homme qui roulottait des véhicules a été interpellé après un refus d'obtempérer et une course-poursuite à Feyzin.

Mercredi 19 juillet, alors qu'ils patrouillent route de Lyon à Feyzin, des policiers constatent qu'un groupe de trois hommes dégrade des véhicules en stationnement. A la vue des policiers, les individus prennent la fuite dans une voiture fonçant sur les policiers à pied, les obligeant à s'écarter pour ne pas être percutés.

Connu des services de police

Après une course-poursuite et de nombreuses infractions au code de la route, le conducteur percute un enrochement sur un rond-point et s'immobilise. Les trois hommes sont alors interpellés et placés en garde à vue.

Le conducteur âgé de 43 ans, connu des services de police, a reconnu au cours de son audition avoir roulotté deux véhicules et pris la fuite en voiture, dédouanant ses deux passagers. Ces derniers ont été laissés libres, le conducteur était jugé en comparution immédiate ce jeudi.