Les syndicats interpellent la préfète du Rhône sur le maintien de l'ordre en manifestation

Dans une lettre adressée à la préfète Fabienne Buccio, les différents syndicats dénoncent des problèmes concernant les services de police et demandent des améliorations en matière de sécurité.

Lors des différentes manifestations contre la réforme des retraites, les syndicats se sont réunis en masse depuis le premier acte du 19 janvier. À Lyon, au fil des différents rassemblements, l’intersyndicale souligne "des comportements inadaptés ordonnés à la police à l’encontre des militants", notamment lors de la manifestation du 16 février. Avec une volonté de faire bouger les choses, une lettre ouverte a donc été écrite à la préfète du Rhône, Fabienne Buccio.

Un bus TCL a traversé la manifestation

Pour l’intersyndicale, "la circulation aux abords de la manifestation est non régulée, le blocage de la rue de la Barre ne devrait pas l’être et pour finir les bennes à verres ne sont pas retirées du parcours". Des éléments qui selon eux perturbent grandement la sécurité de la manifestation.

L’utilisation du canon à eau et des matraques "ont aussi atteint plusieurs membres de notre service d'ordre, pourtant totalement étranger aux hostilités ".

Lors de la manifestation du 16 février, "un bus TCL a traversé la manifestation sans être arrêté par les services de police". Une situation alarmante qui selon l’intersyndicale doit être "rapidement clarifiée".

De nombreuses demandes pour le prochain rassemblement

Pour la prochaine manifestation (7 mars), plusieurs demandes sont formulées dans cette lettre. Une sécurisation et un blocage de la circulation, surtout des transports en commun sur l’ensemble des parcours. La volonté d’ouvrir la rue de la Barre afin d’accéder à la place Bellecour, le vidage des bennes à verre le long du parcours pour plus de sécurité. Et enfin, l’enlèvement des plots de la place Bellecour afin de permettre l’accès à la place sans passer sous les arbres et le long des buvettes.

La réponse de la préfecture du Rhône

Contactée par Lyon Capitale, la préfecture apporte quelques nuances et répond point par point aux syndicats. Sur les bennes à verre, avant chaque manifestation, la préfecture demande à la Métropole de Lyon de vider les containers, "ce qui n'empêche pas qu'il y ait quelques bouteilles déposées entretemps". Sur la circulation, la DDSP (direction départementale de la sécurité publique, NdlR) "sanctuarise le parcours" avec des effectifs qui bloquent les routes et un agent TCL est présent au centre d'information et de commandement de la DDSP. Sur le problème de l'accès à la place Bellecour, les plots ne sont pas enlevés, en accord avec la Ville de Lyon, dans le cadre du plan Vigipirate. Enfin, sur le blocage de la rue de la Barre "qui ne devrait pas l'être" selon les syndicats, la préfecture rétorque qu'il s'agit d'une "nécessité pour contenir les dégradations" des fameux "pré-cortège" ("éléments à risque").