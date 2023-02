Rhône : une nouvelle mobilisation intersyndicale ce samedi

L'intersyndicale du Rhône invite à se mobiliser pour une quatrième journée en opposition à la réforme des retraites. Deux marches sont organisées.

Leur combat continue. Ce samedi 11 février, l'intersyndicale du Rhône organise une nouvelle journée de mobilisation pour s'opposer à la réforme des retraites du gouvernement. Une première marche aura lieu au départ des Brotteaux à 14h, en direction du quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne. À côté de Lyon, une marche est également en cours à Villefranche-sur-Saône, et a démarré à 10h à la place du Promenoir. Les réseaux de transports TCL n'ont pas (encore?) communiqué sur d'éventuelles répercussions sur la circulation.

D'autres journées de mobilisation à venir

"Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer", indiquent les organisateurs dans un communiqué diffusé début février. Selon l'intersyndicale, plus de 2,5 millions de travailleurs, jeunes et retraités, se sont mobilisés, "par la grève et/ou ont manifesté sur l’ensemble du territoire" dont 45 000 à Lyon et 3800 à Villefranche le 31 janvier. Les syndicalistes estiment que "le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer".

Le 7 février, entre 10 700 et 30 000 manifestants s'étaient réunis à Lyon. L’intersyndicale du Rhône se réunira dès le lundi 13 février pour communiquer sur les suites de la mobilisation. Une cinquième journée de mobilisation devrait être organisée jeudi 16 février. Avec une vision à long terme, l’intersyndicale devrait également annoncer deux nouvelles mobilisations les 7 et 8 mars.