Les compagnies aériennes de l'aéroport de Lyon vont de nouveau devoir réduire la voilure. Le 6 juin, en raison d’un mouvement de grève contre la réforme des retraites, 20% des vols seront supprimés.

Après plusieurs semaines de relative accalmie, la mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites va reprendre mardi 6 juin. Une mobilisation à laquelle devraient prendre part les contrôleurs aériens lyonnais. À Lyon, une manifestation est prévue à partir de 11 heures au départ de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement de Lyon.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 6 juin 2023. pic.twitter.com/eEdql7NkwY — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) June 1, 2023

En conséquence et afin d’adapter le trafic aérien et les effectifs d'aiguilleurs du ciel disponibles, pour éviter des suppressions de vols sans que les passagers n'aient pu être prévenus, 20% des vols de l’aéroport de Lyon seront supprimés à la demande de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Ces suppressions préventives ont également été requises pour un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes, précise la DGAC dans un communiqué, en prévenant que "des perturbations et des retards" supplémentaires sont probables. À noter qu’un tiers des vols devraient également être supprimés sur l’aéroport de Paris-Orly.