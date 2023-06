Mardi 6 juin, le taux de grévistes de l'éducation nationale dans l'académie de Lyon était de 5,51% pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un chiffre assez proche de la moyenne nationale.

Pour cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le taux de grévistes au sein de l'académie de Lyon n'a pas dépassé les 6%. Avec 5,51% de grévistes en moyenne (7,18% dans le second degré et 3,85% dans le premier degré), le chiffre est encore en baisse par rapport aux autres journées de mobilisation. Au niveau national, la moyenne générale pondérée est à 5,39% ce mardi.

A lire aussi : Réforme des retraites à Lyon : entre 8 000 et 27 000 manifestants

A titre d'exemple, le 7 mars, pour la 6e journée de mobilisation, le taux de gréviste dans l'académie de Lyon était de 33%. Il était descendu à 18% le 23 mars et à 6,7% le 6 avril, durant la 11e journée de mobilisation.

Les collèges un peu plus touchés

Mardi 6 juin, dans le second degré, la participation générale est estimée à 10,27% dans les collèges, 4,72% dans les lycées d'enseignement général et technologique et 2,97% dans les lycées professionnels.

Après la manifestation de ce mardi qui a réuni entre 8000 et 27000 personnes dans les rues de Lyon, un nouveau rassemblement est prévu, à l'appel de la CGT, ce jeudi 8 juin à 12h devant la préfecture du Rhône.

Lire aussi : Réforme des retraites à Lyon : la CGT appelle à un nouveau rassemblement jeudi 8 juin