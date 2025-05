Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau côte à côte en juillet 2025. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Bruno Retailleau a été élu ce dimanche à la tête des Républicains, en battant très largement l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Dans le Rhône, les élus de droite n'ont pas manqué de réagir à cette élection, avec plus ou moins d'enthousiasme.

Une grosse déconvenue pour l'un et un plébiscite pour l'autre. Ce dimanche 18 mai, Bruno Retailleau a été élu par les militants LR à la tête du parti, battant à plate couture l'ex président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Une victoire écrasante obtenue avec un score de 74,31% des voix qui n'a pas manqué de faire réagir les élus de droite du Rhône.

A lire aussi : Présidence LR : Bruno Retailleau largement élu devant Laurent Wauquiez avec 74,31 % des voix

Du côté des soutiens du ministre de l'intérieur, l'heure était à la fête dimanche soir. Gilles Gascon, maire de Saint-Priest et conseiller métropolitain, a évoqué, tout sourire, une "campagne exemplaire" de la part de Retailleau. "Ce soir, ce n'est pas seulement une victoire personnelle mais c'est tout la droite qui gagne" poursuit-il dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux. "Place maintenant à la reconstruction et aux victoires de demain" poursuit l'élu.

Victoire de @BrunoRetailleau à la tête des @lesRepublicains : une campagne exemplaire, une droite rassemblée, un cap affirmé. Ce soir, c’est toute notre famille politique qui gagne. Place maintenant à la reconstruction et aux victoires de demain 🇫🇷 #LR #UnisPourGagner #Retailleau pic.twitter.com/wnmzb6Kxm4 — Gilles Gascon (@GillesGascon) May 18, 2025

"Une forte légitimité à refonder le parti"

Autre soutien du ministre de l'Intérieur dans le département du Rhône, Béatrice de Montille s'est dite heureuse de son élection à la tête du parti. Selon la conseillère municipale à la Ville de Lyon, ce score sans appel est "une forte légitimité à refonder le parti comme il le souhaite et comme il le croit" assure-t-elle à nos confrères du Progrès.

A lire aussi : A Lyon, Bruno Retailleau chasse sur les terres de Laurent Wauquiez

Le sénateur du Rhône, Etienne Blanc, a lui évoqué "une belle victoire qui témoigne d'un attachement profond aux valeurs de la droite républicaine". "Avec Bruno Retailleau, nous poursuivons le travail de reconstruction" complète le sénateur LR.

Félicitations à @BrunoRetailleau

🙏 Une belle victoire lors de nos élections internes, qui témoigne d’un attachement profond aux valeurs de la droite républicaine : clarté, exigence et enracinement.



Avec Bruno Retailleau, nous poursuivrons le travail de reconstruction. pic.twitter.com/pGlalFs8ZZ — Etienne BLANC (@blanc_etienne) May 18, 2025

François-Noël Buffet, autre soutien du nouveau président des Républicains dans le Rhône et ministre auprès de Bruno Retailleau, estime "qu'une nouvelle page s'ouvre pour notre parti". Et n'oublie pas de saluer le perdant, Laurent Wauquiez "dont l'engagement est précieux pour notre famille politique". Des félicitations appuyées également par Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon et soutien de la première heure de Laurent Wauquiez. "Aux côtés de Laurent Wauquiez nous avons mené une belle campagne qui a permis de rassembler et de faire revenir de nombreux adhérents. Une excellente dynamique pour nos idées et nos valeurs" estime l'élu lyonnais.

Félicitations à @BrunoRetailleau pour son élection à la présidence des Républicains ce soir. Aux côtés de @laurentwauquiez, nous avons mené une belle campagne qui a permis de rassembler et de faire revenir de nombreux adhérents. Une excellente dynamique pour nos idées et nos… pic.twitter.com/AYRlaGOjTl — Pierre OLIVER (@poliver69) May 18, 2025

De son côté, Laurent Wauquiez, qui avait effectué sa dernière réunion publique à Jonage, dans la métropole de Lyon, vendredi soir, a simplement posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il félicite son adversaire et réaffirme sa volonté de rassemblement. "J’ai toujours dit qu’il fallait additionner plutôt que diviser et je le pense ce soir plus que jamais" s'exprime le député de Haute-Loire qui a dû voir dans cette lourde défaite un sérieux coup porté à son ambition politique nationale.

Une défaite qui dans le Rhône aura été un peu moins grande. Selon nos confrères du Progrès, Bruno Retailleau a décroché 56% des votes de la fédération LR du Rhône.