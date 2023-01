Réaménagement de la Part-Dieu à Lyon : une concertation lancée le 16 janvier

Une concertation sera lancée le 16 janvier pour réfléchir au réaménagement du cœur de quartier à la Part-Dieu.

Les grands travaux dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon se poursuivent. Le 16 janvier prochain, une concertation sur le réaménagement du cœur du quartier sera lancée par une réunion publique à l'Auditorium.

Végétalisation, piétons, cyclistes...

"L'objectif de la concertation est d'alimenter [les] études préliminaires", portant sur la rue et le boisement Bouchut, l'agrandissement de la place du Lac et la rue du Lac, la promenade Garibaldi et le mail piéton de la rue Servient.

La concertation s'organisera autour de trois grandes thématique : "la nature en ville, les usages pour toutes et pour tous, les mobilités." Au programme donc, les traditionnelles questions autour de la place de la nature, des piétons et des cyclistes ou des équipements de détente.

Plus d'informations sur le site de la Part-Dieu.