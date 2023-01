Alcool, dispute et coups de couteau, le réveillon a mal tourné

Le soir du Nouvel An, une dispute a éclaté dans une famille stéphanoise alcoolisée. L'un d'eux a asséné un coup de couteau à son beau-père.

Un homme de 21 ans a été condamné à douze mois de prison ferme ce lundi 3 janvier, rapporte Le Progrès. Lors de la soirée du Nouvel An, une dispute a éclaté dans la famille très alcoolisée pour un simple paquet de tabac.

La police intervient

Le beau-père s'énerve, casse une table et fait tomber la mère du prévenu, ce dernier se saisit alors de deux couteaux et lui met un coup. Les policiers ont été appelés et son intervenus aux alentours de 3 h du matin.

Le tribunal a condamné le jeune homme à 18 mois de prison dont neuf avec sursis probatoire ainsi qu'à la révocation d'un autre sursis de trois mois. Le beau-père lui n'a pas porté plainte et a concédé au tribunal avoir sa part de responsabilité dans l'affaire.