Quoi de neuf à Lyon : The Socialite Family, la déco comme on l’aime

Du haut de ses cinq ans et forte de trois points de vente parisiens, la marque de décoration The Socialite Family pose ses valises en Presqu’île, après une expérience en pop-up store réussie.

Dans cet écrin chaleureux aux couleurs tendance et acidulées, vous trouverez certains produits de la marque – mobilier, luminaires, vases, coussins, plaids… –, ainsi qu’une vraie écoute et des conseils de pro. On aime la qualité des matériaux, la justesse des finitions, le design élégant à la fois original et intemporel, les prix justes… Sans oublier le savoir-faire issu d’artisans européens triés sur le volet, et que l’on retrouve derrière chaque produit.

The Socialite Family – 54, rue Auguste-Comte, Lyon 2e