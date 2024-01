Quelques évènements culturels à ne pas rater en 2024 à Lyon

La salle rouge et or du théâtre des Célestins © Tim Douet

L’année 2024 sera remplie de grands moments culturels à Lyon. Lyon Capitale a sélectionné ceux qu’il ne faudra pas manquer.

Après une année 2023 riche en évènements culturels, il est certain que 2024 sera dans la même lignée. Lyon Capitale a sélectionné pour vous quelque-uns d'entre eux à ne pas manquer cette année.

Les évènements musicaux à ne pas manquer

Les concerts vont se succéder dans la région, qu’il s’agisse de la LDLC Arena ou du Groupama Stadium. La superstar américaine Taylor Swift passera au Groupama Stadium les 2 et 3 juin dans le cadre de sa tournée The Eras Tour. Les deux dates étaient complètes le jour même de la mise en vente. Le groupe Coldplay et son chanteur Chris Martin passeront également par le stade de Décines les 22, 23 et 25 juin. Toutes les dates sont également complètes.

Taylor Swift sera en concert à Lyon les 2 et 3 juin 2024. (Photo by ROBYN BECK / AFP)

Ce n'est pas un concert mais ça se déroulera bien à la LDLC Arena les 3 et 4 mai prochains. Pour la première fois en France la WWE se produira à la LDLC Arena pour deux soirées exceptionnelles avec son Smackdown et son Backlash. La billetterie est déjà ouverte.

Plus d’informations : https://www.olvallee.fr/evenement/wwe-lyon-2024/

Coté festivals, là aussi l’année sera bien chargée. Dès le mois de juin, le festival Jazz à Vienne investira le théâtre antique de Vienne du 27 juin au 12 juillet en parallèle des Nuits de Fourvière, programmées cette année du 31 mai au 28 juillet. Puis du 29 aout au 1er septembre, le festival Woodstower vous donne rendez-vous au grand parc de Miribel-Jonage pour sa 25e édition qui s’annonce déjà exceptionnelle. Le rappeur Booba sera d’ailleurs la tête d’affiche du festival.

Plus d’informations : https://jazzavienne.com/fr

Plus d’informations : https://woodstower.com

Les expositions à Lyon en 2024

En plus de son exposition permanente, le musée des Beaux Arts de Lyon propose jusqu'au 3 mars l'exposition les Formes de la ruine, dédiée à toutes les formes de ruines qu'elles soient humaines ou non. Puis du 21 juin au 1er septembre, ce sera au tour de l'exposition Monde connectés. Pensée à travers le prisme de notre monde ultra-connecté, l'exposition s'intéressera aux oeuvres d'hier et d'aujourd'hui qui dialoguent entre elles à travers les âges et sans aucune frontière.

Plus d'informations : https://www.mba-lyon.fr/fr

Arrivée au musée des Beaux-ZArts de Lyon du tableau de Nicolas Poussin, La mort de Chioné, acquis pour la somme de 3 750 000 euros @MBA

Du côté du musée des Confluences, qui fête ses 10 ans cette année, sept expositions temporaires seront visibles en 2024. En ce moment et jusqu'au 25 août, vous pouvez notamment découvrir À Nos Amours. L'exposition s'attarde sur l'amour, sous toutes ses formes, mais aussi sur ses réactions biologiques et les codes culturels qui l'entourent. Il reste aussi quelques mois pour voyager à travers l'exposition Terra Incognita, avec le réalisateur Luc Jaquet, qui revient sur son amour de l'Antarctique jusqu'au 3 mars. N'hésitez pas non plus à faire un tour par les deux autres expositions temporaires en cours, Secrets de la Terre, qui se terminera en décembre, et Afrique, mille vies d'objets, qui prend fin en février. Suivront en février, en avril et en octobre trois expositions consacrées, dans l'ordre, aux forets, aux épidémies et au rêve.

Plus d'informations : https://museedesconfluences.fr/fr

La ville de Lyon va également accueillir de nombreuses expositions en 2024. Depuis le 2 décembre et jusqu’au 31 janvier 2024, la galerie Françoise Besson propose l’exposition "Incarnation" de l’artiste Denis Prieur. Une exposition qui met en avant "l’amour de la figure humaine" comme source d’inspiration pour le peintre de 67 ans.

Plus d’informations : https://www.francoisebesson.com/

C’est l’une des expositions à ne pas manquer. Le musée Lugdunum met l'histoire de Lyon à l’honneur depuis le 6 octobre et jusqu’au 9 juin 2024. L’exposition entièrement réalisée en LEGO retrace le parcours des Romains, le tout, pensé par l’historien et écrivain Gérard Coulon. Une façon ludique pour petits et grands de mieux connaître l’histoire de la ville de Lyon.

L'exposition "Les aventures de Brickius Maximus" est gratuite ce dimanche 3 novembre et tous les premiers dimanche du mois. Crédit photo : musée Lugdunum

Plus d’informations : https://lugdunum.grandlyon.com/fr/pages-hors-menu/agenda/evenements/1_Expositions/les-aventures-de-brickius-maximus-l-expo-en-briques-lego-R

La Biennale d'art contemporain revient à Lyon du 21 septembre au 5 janvier 2025. En 2022, ce sont environ 280 000 visiteurs qui étaient venus découvrir les différentes oeuvres exposées aux usines Fagor-Brandt (7e arr.). C'est la directrice du Musée des Beaux-Arts de Paris, Alexia Fabre, qui sera la commissaire de cette édition 2024.

Les immanquables spectacles et pièces de théâtre

Les concerts vont se succéder à la Halle Tony Garnier, tout comme les spectacles en 2024. Les cinéphiles pourront se retrouver pour (re)découvrir les plus grandes partitions du compositeur Hans Zimmer le 4 mai prochain. L'évènement est déjà complet. Deux comédies musicales cultes reviennent sur scène. La première, Les Dix Commandements, le 18 mai, et Notre Dame de Paris du 14 au 16 juin.

Plus d'informations : https://www.halle-tony-garnier.fr

Côté théâtre, la programmation sera également riche. Par exemple, le théâtre des Célestins vous propose des représentations dans l'ère du temps. Cendrillon de Joël Pommerat du 10 au 21 janvier, Le Mandat, mis en scène par Patrick Pineau du 6 au 16 mars qui retrace l'histoire d'un couple après la chute de l'URSS, ou encore L'Homosexualité, ce douloureux problème, mis en scène par Louise Bernard et Louv Barriol.

Plus d'informations : https://www.theatredescelestins.com

La salle rouge et or du théâtre des Célestins © Tim Douet

L'Amphithéâtre de la cité internationale (6e arr.) vous réserve aussi une programmation riche pour cette année 2024. L'opéra La belle au bois dormant sera présenté sur scène le 24 mars prochain. Le mythique Lac des Cygnes sera également proposé les 27 et 28 avril. Et pour les fans de musique électronique, un "hommage électro-symphonique" aux Daft Punk se tiendra le 7 juin.

Plus d'informations : https://www.ticketmaster.fr/fr/salle/l-amphitheatre/idsite/7547/p/2

Cinéma, BD, etc...

Le festival Lumière reviendra en octobre, mais les dates ne sont pas encore confirmées. Après Wim Wenders l'année dernière, nous attendons de savoir qui sera le prix Lumière de cette édition 2024.

Enfin, la ville de Lyon donnera également rendez-vous aux passionnés de bandes-dessinées du 7 au 9 juin à l'occasion du Lyon BD festival. Chaque année, ce sont environ 80 000 curieux qui participent à ce festival dédié au 9e art.