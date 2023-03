Alexia Fabre sera commissaire de la Biennale d'art contemporain de Lyon 2024

La Biennale de Lyon annonce ce week-end qu'elle confie à Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris, le commissariat de la 17e Biennale d’art contemporain de Lyon en 2024.

La 17e édition de la Biennale de Lyon se déroulera de septembre 2024 à janvier 2025. Alexia Fabre, actuelle directrice des Beaux-Arts de Paris et conservatrice en chef du patrimoine, sera chargée du commissariat de l'événement.

Isabelle Bertolotti, directrice de la Biennale, a précisé son choix dans un communiqué : "je suis très sensible aux valeurs que défend Alexia et à son engagement auprès des artistes. Son implication dans la diffusion artistique sur le territoire, auprès d’un large public, tant en milieu muséal que dans l’espace urbain est largement reconnue". La directrice a tenu à saluer le travail "exemplaire" mené par Alexia Fabre au musée d’art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL), ainsi que son "implication dans des projets plus évènementiels comme le commissariat de deux Nuits Blanches à Paris".

280 000 visiteurs en 2022

Alexia Fabre a été co-commissaire de l’exposition Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires au Grand Palais à Paris en 2019, et commissaire invitée de Manif d’Art, la Biennale de Québec, en 2017. Diplômée de l’École du Louvre et de l’Institut national du patrimoine, Alexia Fabre a débuté sa carrière en prenant la direction du musée départemental de Gap, de 1993 à 1998.

En 2022, la Biennale d'art contemporain de Lyon, créée en 1991, a attiré près de 280 000 visiteurs (dont plus de la moitié avait moins de 26 ans) sur les sites contrôlés et près de 15 millions de personnes pour les œuvres dans l’espace public.