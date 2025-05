Que faire ce week-end à Lyon ? Les bons plans du 23 au 25 mai

Dégustation, nature, histoire... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq sorties à ne pas louper ce week-end du vendredi 23 au dimanche 25 mai.

L'anniversaire de l'épicerie Yard

L'épicerie Yard fête ses deux ans ce vendredi 23 mai, de 18 à 22 heures. L'entrée est libre. Au programme : rencontres et échanges avec des producteurs et vignerons, produits à déguster, musique, etc. La maison Fulchiron sera notamment présente pour faire déguster ses charcuteries. L'entrée est gratuite et la réservation conseillée.

Plus d'informations ici.

Show les pentes à la Croix-Rousse

Les pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement de Lyon, s'animeront ce samedi 24 mai de 11 à 22 heures avec la deuxième édition du Show les pentes. Cet événement promet de rassembler la gastronomie lyonnaise aux côtés de la création artistique et de la musique. Les boutiques s'exposeront, des défilés sont prévus place Sathonay et des visites guidées sont au programme. Une soirée clôturera le tout.

Plus d'informations sur l'événement Facebook.

La Fête de la Renaissance de retour

Samedi 24 et dimanche 25 mai, la fête de la Renaissance fait son retour à Lyon, dans le quartier Saint-Jean. Deux jours d'animations sont au programme et rassembleront près de 20 000 spectateurs autour d'une trentaine d'artisans et de plus de 250 figurants costumés. L'événement est gratuit.

Plus d'informations sur le site de la Fête de la Renaissance.

Profitez de la nature autour de Lyon

Événement annuel, la Fête de la Nature se poursuit jusqu'au dimanche 25 mai. Cinq jours d'animations ont débuté mercredi en France, dont à Lyon. 287 évènements ont été prévus à la programmation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont une trentaine autour de Lyon.

Plus d'infos sur les événements juste ici.

Lancement du festival utoPistes

La Marche#3 © Jean-Louis Fernandez

Enfin, samedi 24 mai, à partir de 19 heures, vous pourrez profiter de la soirée d'ouverture du festival de cirque utoPistes, qui se déroule du 22 mai au 21 juin 2025 à l’Espace chapiteau du parc de Parilly à Vénissieux. Une collaboration entre les étudiants de l’école de musique de Vénissieux et les élèves de la formation préparatoire de l’École de Cirque de Lyon sera notamment présentée. L'entrée est gratuite.

Plus d'informations ici.